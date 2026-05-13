Українці залишаються на судні MV Hondius, де трапився спалах хантавірусу. Наразі, наші громадяни здорові та допомагають доправити лайнер до берегів Нідерландів. Тим часом ситуацію на борту відстежують медики.

Що таке хантавірус і чи може він становити ризик для України, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Спалах недуги під час круїзу

Четверо громадян України залишаться у складі екіпажу MV Hondius для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ у коментарі журналістам, пише “Європейська правда”. Після прибуття, українців планують скерувати до медичного закладу для проходження карантину.

У відомстві розповіли, що станом на 11 травня ознак хвороби у громадян України не зафіксовано. А консульські посадові особи перебувають у контакті з іншим українцем, який має залишити судно в межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

Судно MV Hondius відпливло з Аргентини близько місяця тому, щоб почати подорож через Атлантику. На борту було понад півтори сотні людей із 23 країн. За останніми даними, на MV Hondius виявили 8 випадків зараження хантавірусом. Троє людей померли – подружня пара з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Всесвітня організація охорони здоров’я не виключила, що на борту MV Hondius могла відбутися передача хантавірусу від людини до людини. Там пояснили, що збудник міг поширитися через “дуже близькі контакти” на круїзному лайнері. Хоч зазвичай така передача є нетиповою, а джерелом вірусу стають гризуни.

Хантавірус в Україні

В Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції. Про це повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.

Зокрема, у 2025-му зафіксували збільшення випадків інфікування хантавірусами порівняно з попередніми роками. Зростання захворюваності почалося з червня і станом на жовтень сягнуло 160 випадків. Найбільше — 158 – припало на Сумщину, ще по одному хворому зареєстровано в Харківській і Чернігівській областях. Також у листопаді 2025 року хантавірус підхопив 58-річний мешканець Львівщини. Чоловік працював на ринку та переносив ящики зі складських приміщень.

Небезпечна хвороба

Підхопити вірус можна вдихнувши пил та інші дрібні частки, які утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів – наприклад, мишей чи полівок. Також є ризик інфікуватися через шкіру або слизові оболонки, якщо вони пошкоджені і контактували з предметами, забрудненими виділеннями гризунів. Відомі випадки зараження через їжу, якщо до неї потрапив вірус. Найнебезпечніші періоди для інфікування – пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптомами хантавірусу є лихоманка, головний біль, нудота, біль у попереку, порушення сечовиділення. У тяжких випадках – кровотечі та ниркова недостатність.

Хантавіруси можуть спричиняти дві серйозні хвороби: геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві недуги мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.

Як вберегтися

Щоб вберегтися від хантавірусу у Центрі громадського здоров’я радять уникати контактів з гризунами. Зокрема, не здіймати пил у старих або закинутих приміщеннях, а замість підмітання обрати вологе прибирання. Зберігати їжу у герметичних контейнерах, до яких не дістануться миші чи щурі. Дезінфікувати поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів. Використовувати спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення цих тварин.