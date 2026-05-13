Ідея стінопису виникла як знак вдячності тим, хто пройшов крізь війну, захищаючи Україну, та нагадування про високу ціну нашої свободи. Ініціаторами виступила громадська організація «Ветеранський простір «Незламні духом».



«Виникла ідея створити мурал, який вшановуватиме силу духу та незламність кожного нашого захисника, а також нагадуватиме суспільству про високу ціну, якою виборюється свобода України», – зазначає голова громадської організації «Ветеранський простір «Незламні духом» Руслан Пелехатий.



Соціальний проєкт підтримали учасники форуму «Вектори розвитку ветеранської спільноти», які шляхом голосування серед кількох варіантів обрали дизайн муралу.



Над створенням стінопису працює тернопільський художник Микола Кафтан, який наразі втілює задум у реальність. Робота досить масштабна – висота муралу становить 15 метрів.



«На нашому муралі буде зображений захисник, який пройшов крізь горнило війни. Він триматиме на руках дівчинку, яка символізуватиме наше майбутнє – майбутнє України», – розповів Микола Кафтан.



Кожен елемент композиції має глибокий символічний зміст. У руках дівчинки – котик, що уособлює людяність, тепло та доброту, які українські захисники зберігають навіть у найважчі часи.



«Завдяки нашим воїнам, які пожертвували своїм життям і здоров’ям, багато з яких повернулися з інвалідністю та мають особливі потреби, наші діти зможуть навчатися в школах і садочках, рости та будувати майбутню Україну», – зауважує художник.



Мурал має на меті не лише вшанувати українських захисників, а й підкреслити важливість підтримки ветеранів війни, які повертаються до цивільного життя, та їхньої інтеграції в суспільство.



«Громадська організація «Незламні духом» працює над тим, щоб об’єднати поліцейських, військових і ветеранів, які повертаються до цивільного життя після війни. Ми створили простір, де кожен ветеран відчуває підтримку та повагу, а також має можливість реалізувати себе», – каже Руслан Пелехатий.



Реалізація соціального проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці меценатів. Після завершення мурал стане не лише окрасою міста, а й символічним нагадуванням про мужність і незламність українських захисників, зазначили в обласній поліції.





