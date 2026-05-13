На факультеті економіки та управління ЗУНУ відбулися атмосферні наукові дебати «Формування командного духу», в яких взяли участь студенти освітніх програм «Менеджмент», «Управління персоналом» та «Публічне управління та адміністрування».

Неформальна атмосфера просто неба на території ЗУНУ, м’які пуфики, ароматна кава та чай, солодощі, легка музика й жваві дискусії створили особливий простір для спілкування, командної взаємодії та народження креативних ідей.

Ініціаторами заходу виступили доценти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Зоряна Пушкар та Інна Чикало.

Під час зустрічі Зоряна Пушкар наголосила, що під час вивчення таких дисциплін, як «Управління командами», «Управління конфліктами та медіація», «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», надзвичайно важливо, щоб майбутні управлінці та менеджери навчилися формувати командний дух, працювати разом, чути одне одного та будувати ефективну взаємодію у команді.

На наукові дебати також завітав декан факультету економіки та управління Андрій Коцур, який привітав студентів та зазначив, що працювати в такій атмосфері — це надзвичайно цінний досвід для розвитку сучасного менеджера.

В.о. завідувача кафедри Руслан Августин підкреслив важливість командної взаємодії, комунікації та вміння чути одне одного, адже саме це є основою ефективного управління.

Григорій Монастирський зазначив, що навіть у складний воєнний час надзвичайно важливо продовжувати жити, навчатися, розвиватися та формувати сильні команди, здатні змінювати суспільство.

Студенти групи МЕН-31 Софія Челядин та Валерія Претус ознайомили учасників із правилами проведення наукових дебатів та стали чудовими модераторами заходу. До складу журі увійшли команда менеджерів спільно з доцентами кафедри Жанною Крисько, Наталею Котис, Зоряною Пушкар та професорами Аліною Жуковською та Григорієм Монастирським.

Учасники об’єдналися у дві команди — «Сонечки» та «Алюміній 3», — які пройшли 7 захопливих раундів: відповідали на запитання, ставили запитання команді опонентів, аргументували свої позиції, вчилися слухати та вибудовувати фундамент довіри.

Перемогу здобула команда «Сонечки», яка продемонструвала справжню згуртованість, дружню атмосферу та найкращу аргументацію того, що є основою формування командного духу.

Переможці отримали грамоти та солодкі подарунки, а команда «Алюміній 3» – грамоту за активну участь та чудову командну гру.

Такі зустрічі – це не лише про науку, а й про емоції, підтримку, розвиток лідерства та створення справжньої команди однодумців!