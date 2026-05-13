На війні загинув Михайло Юрків з Тернопільщини: був людиною честі та великого серця
«З невимовним болем у серці ми сприйняли страшну звістку про загибель нашого випускника, мужнього Захисника України – Юрків Михайла…
Ще одна світла душа, ще одне життя, віддане за Україну, за наше майбутнє, за мирне небо над рідною землею…
Важко знайти слова, які могли б втамувати біль цієї непоправної втрати.
Михайло назавжди залишиться у пам’яті як щирий, добрий, мужній та відданий своїй Батьківщині чоловік. Він був люблячим батьком, турботливим чоловіком, людиною честі та великого серця.
Схиляємо голови у глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття дружині – практичному психологу школи Юрків Олені, сину – учневі 11 класу Мар’яну, доньці Оксані, усій родині, близьким, друзям і побратимам.
Нехай Господь дасть вам сили пережити цей страшний біль, а світла пам’ять про Михайла назавжди живе у серцях тих, хто його знав і любив.
Герої не вмирають…
Вони стають нашими янголами-охоронцями.
Вічна пам’ять і шана Герою України», – написали у Дунаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя України Олександра Капіноса, що на Кременеччині.