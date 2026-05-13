Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Донечині, під час виконання бойового завдання, отримав важкі поранення Андрій Ковальський. Життя захисника згасло… Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«Навіки став частиною історії України, захищаючи її свободу і незалежність, наш земляк Ковальський Андрій Михайлович. Воїн помер 10 травня від поранень несумісних із життям, отриманих під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Висловлюю найглибші співчуття родині, друзям та побратимам захисника. Вічна слава і пам’ять Герою!» – написав місткий голова Тернополя Сергій Надал.

Галина Романська: «Вічна пам’ять тобі, Андрійку, спочивай з Богом».

Наталя Білоус: «Вічна пам’ять Герою, Царство Небесне душі. Співчуття рідним. Дякую тобі, Андрію, що захищав наш спокій та рідну землю».

Ольга Шафранська: «Вічна і світла пам’ять тобі, Андрійку! Найщиріші співчуття рідним».