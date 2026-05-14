У Західноукраїнському національному університеті відбувся День кар’єри. До закладу вищої освіти завітали десятки роботодавців – від представників провідних банків, підприємств харчової промисловості, кондитерських компаній, торговельних мереж і дитячих розважальних центрів до державних установ та поліції.

День кар’єри – важлива платформа для налагодження співпраці між університетом, студентами, роботодавцями. Молодь отримала змогу безпосередньо познайомитися з потенційними роботодавцями та отримати інформацію про вакансії, програми стажування, перспективи працевлаштування, актуальні вимоги ринку праці.

Відкриваючи захід, до присутніх звернувся проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Віктор Островерхов: «Освіта сьогодні тримається на трьох ключових складових: університеті, студентах і роботодавцях. Лише в тісній співпраці ми можемо виховати якісних випускників, готових до реального життя. День кар’єри — це важлива сходинка такої співпраці. Ми активно залучаємо роботодавців до формування освітніх програм і продовжуємо трансформувати центр кар’єри нашого університету, роблячи його ще відкритішим для студентів і бізнесу. Дякуємо Збройним Силам України за можливість проводити такий захід, нашим випускникам – за постійну підтримку, а Тернопільському обласному центру зайнятості — за якісну співорганізацію. Бажаю всім плідної роботи, а студентам — корисних знайомств і правильних кроків у майбутнє».

Директорка центру кар’єри ЗУНУ та організаторка Дня кар’єри Ольга Завитій, спілкуючись із роботодавцями, зауважила, що для університету надзвичайно важливо створювати простір для прямої комунікації між здобувачами освіти та представниками різних сфер діяльності. За її словами, такі заходи дають можливість молоді налагодити професійні контакти та робити вже перші кроки до успішної кар’єри ще під час навчання.

Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький зазначив: «Сьогодні ми бачимо великий інтерес роботодавців — їх бажання брати участь у заході зростає з кожним роком. У залі представлені компанії з різних сфер: економіки, виробництва, сільського господарства, менеджменту та багатьох інших. Закликаю студентів активно спілкуватися, дізнаватися про вакансії, рівень заробітної плати. Для внутрішньо переміщених осіб роботодавці часто пропонують компенсацію житла. Молодь, яка хоче відкрити власну справу, може скористатися урядовою програмою «Власна справа» та отримати грант до 200 тисяч гривень. Дякую ЗУНУ за стратегічне партнерство. Вчіться, розвивайтеся, працевлаштовуйтеся і залишайтеся в Україні!»

Директорка департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА Наталія Найчук зауважила: «Сьогодні я тут не лише як представниця влади, а й як потенційний роботодавець. Соціальна сфера вже давно не обмежується лише доглядом за літніми людьми. Це розвиток центрів життєстійкості, нових соціальних послуг для дітей, військових, сімей полеглих. Тому, шановні студенти, центри соціальних служб, центри життєстійкості та центри надання соціальних послуг відкриті для вас. Нам дуже потрібні молоді, фахові, кваліфіковані кадри».

У межах Дня кар’єри відбувся круглий стіл «Освітня екосистема: діалог університетів та роботодавців» під модерацією директора центру ліцензування, акредитації, методичної роботи та забезпечення якості освіти ЗУНУ Лесі Біловус. Учасники обговорювали актуальні потреби ринку праці, очікувані компетентності випускників, посилення практичної складової навчання, дуальну освіту та адаптацію програм до швидких змін сьогодення. Засновник фірми «Студія друку» та викладач кафедри архітектури та дизайну ЗУНУ Андрій Строцень підкреслив: «Кожен роботодавець хоче отримати фахівця, який зразу зможе працювати в практичній площині: без додаткового навчання, довгої адаптації, з бажанням та ентузіазмом віддавати всі свої сили і вмінням компанії. Це ідеальний варіант. Але реальна картина така: молоді фахівці не готові до реальних робочих процесів та відповідальності, їм бракує комунікаційних навичок і вміння працювати. Роботодавцям доводиться самостійно «довчати» молодих працівників, бо формальна освіта – це база, але її недостатньо сьогодні. Молодь не готова працювати в умовах високого темпу та багатозадачності. Працівники часто змінюють роботу і не налаштовані на довгострокову роботу в компанії. Відчувається дефіцит кадрів, які готові постійно вчитися. Бізнесу не вистачає фахівців із критичним мисленням та ініціативністю. Частина молоді має завищені очікування щодо зарплати без відповідного досвіду, випускникам часто бракує навичок самоорганізації та дисципліни. Існує проблема відтоку молодих спеціалістів за кордон та проблеми з бронюванням. Їм бракує стресостійкості та адаптивності до сучасних викликів. Бізнес потребує спеціалістів, які вміють швидко навчатися та працювати з інноваціями. Освітні програми не встигають за потребами ринку праці. Хочу зазначити, що на базі кафедри архітектури та дизайну соціально-гуманітарного факультету вже давно існує практика, коли роботодавці долучаються до навчального процесу та формування освітніх програм, що є необхідним у підготовці конкурентоспроможних фахівців».

Окрім того, протягом Дня кар’єри для студентів провели різноманітні сесії. Про успішні аспекти працевлаштування молодим людям розповіла психолог Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості Оксана Гороховська. Можливостями відкриття бізнесу в межах реалізації урядового проєкту «Власна справа» поділилася консультантка Офісу «Зроблено в Україні» Оксана Паньків. Підприємець, ШІ-експерт і рекламіст Олег Філіц розказав студентам про використання штучного інтелекту та підготовку до професій майбутнього. Доктор юридичних наук, професор, в. о. декана юридичного факультету ЗУНУ Валентина Слома поспілкувалася з юнацтвом про побудову кар’єри в умовах війни, а кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ Тетяна Надвинична розкрила тему психології впевненості та розповіла, як успішно пройти співбесіду.

День кар’єри є важливим елементом формування професійного середовища університету, адже сприяє розвитку партнерських відносин між роботодавцями та студентською молоддю, допомагає майбутнім фахівцям краще орієнтуватися у сучасних тенденціях ринку праці та впевнено будувати власний професійний шлях. Щиро дякуємо всім партнерам, роботодавцям, спікерам та учасникам за активну участь, підтримку та внесок у проведення заходу. День кар’єри у ЗУНУ став ще одним підтвердженням того, що співпраця освіти та бізнесу відкриває нові перспективи для професійного становлення молоді та розвитку сучасної освіти в Україні.