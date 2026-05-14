Упродовж січня-квітня 2026 року працівниками Тернопільської митниці складено 16 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 1,6 млн гривень. Із них 8 справ завершено шляхом компромісу, що становить 50% від загальної кількості проваджень.

Матеріали справ охоплюють різні категорії правопорушень, пов’язаних із недотриманням вимог митного законодавства. Серед найпоширеніших, які фіксувалися за цей період:

недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

перевищення строків транзитних перевезень (доставки) товарів;

перевищення строків тимчасового ввезення товарів;

дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів.

У межах проваджень у справах про порушення митних правил вилучено товарів на суму понад 430 тисяч гривень. До державного бюджету перераховано майже 440 тис. гривень.

Також за чотири місяці цього року до суду передано 12 справ про порушення митних правил на суму майже 1,2 млн гривень. За результатами розгляду судами 15 справ накладено штраф на 4,2 млн гривень та застосовано конфіскацію товарів вартістю майже 300 тис. гривень.