Постраждала жителька одного з сіл Чортківського району 1963 року народження.

Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку.

Під приводом проведення “безпечних” банківських операцій співрозмовник переконав потерпілу здійснити переказ коштів, бо нібито її кошти перебували “під загрозою”.

У результаті жінка перерахувала 110 000 гривень зі своєї банківської картки на вказаний рахунок.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та розшукують зловмисника.

Поліцейські нагадують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою переказувати кошти, повідомляти PIN-коди, CVV-коди чи інші конфіденційні дані.

У разі отримання подібних дзвінків необхідно негайно припинити розмову та самостійно зателефонувати на офіційний номер банківської установи.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – одразу звертайтеся на спецлінію 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.