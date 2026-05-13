росія здійснила одну з найдовших масованих атак на Україну з початку війни. Під основним ударом опинилися західні регіони.

Особливістю цієї атаки стало використання території білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України. Про це повідомили Повітряні сили.



За даними військових, 13 травня з 08:00 по 18:30 ворог запустив по Україні 753 ударні безпілотники різних типів: “Шахеди”, зокрема реактивні, “Гербера”, Італмас”, імітатори типу “Пародія”.

З урахуванням нічної атаки, під час якої противник атакував 139-ма дронами, загалом за добу по Україні вдарили 892 безпілотниками.

Станом на 18:30 сили ППО знешкодили 710 ворожих БпЛА майже у всіх регіонах країни. Зафіксовано влучання 36 ударних дронів, а також падіння уламків – на 26 локаціях.

За словами президента Володимира Зеленського, влучання відбулися в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, у Франківську, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.



Укрзалізниця стала сьогодні однією з основних цілей ворога. Окупанти завдали 23 удари по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центральній частині України. Під ударами була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також є влучання в рухомий склад – ще вночі було пошкоджено три локомотиви.

