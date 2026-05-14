На фасаді будинку на бульварі Дмитра Вишневецького, 2 відкрили меморіальну дошку на честь Андрія Гребеняка.

39 років. Працював будівельником, зводив храми у місті. Казав мамі: «Одружуся, як закінчиться війна, і будуть онуки».

6 лютого 2023-го пішов на наступний день після повістки. Бахмут, Щербинівка, Костянтинівка.

«Такого сміливого і відчайдушного ще треба пошукати», – говорили побратими.

У грудні повернувся на 15 днів. Поспішив назад – хлопці чекали.

30 грудня серце зупинилося у поїзді. На руках у сержанта, з яким їхали разом на позиції. Посмертно – Почесний громадянин Тернополя.

«За цим іменем – ціле життя: вірний брат, надійний товариш. Ця дошка – наша пам’ять і вдячність.

Вічна пам’ять Герою.

Слава Захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.