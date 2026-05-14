26-річний житель Тернополя за фінансову винагороду пообіцяв військовозобов’язаному посаду з «бронюванням». За таку оборудку йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у відділі комуінкації поліції Тернопільської області.

Корупційну схему з незаконного отримання відстрочки від мобілізації задокументували оперативники Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП, співробітниками Департаменту військової контрозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 26-річний житель Тернополя запропонував чоловікові призовного віку допомогти з працевлаштуванням на державне підприємство критичної інфраструктури, яке має право бронювати працівників. Ціна питання – 7000 доларів.

Спочатку «клієнт» передав йому 4000 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання другої частини обумовленої суми – ще 3000 доларів.

Слідчі поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

