До поліції звернулася тернополянка із заявою про шахрайство, внаслідок якого вона втратила 33 985 гривень.

За словами потерпілої, вона розмістила на сайті оголошень повідомлення про продаж конструктора Lego. Згодом з нею зв’язався невідомий чоловік, який представився покупцем та запропонував оформити «Безпечну доставку».

Діючи за вказівками співрозмовника, жінка перейшла за надісланим посиланням та ввела банківські дані. Після цього з її рахунку було списано 33 985 гривень, які надійшли на сторонню банківську картку.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV-коди та паролі з SMS-повідомлень.

Для оформлення доставки користуйтеся виключно офіційними сервісами платформи продажів, повідомляє відділ комуінкації поліції Тернопільської області.