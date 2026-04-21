Національна збірна України з регбі-15 взяла участь у Чемпіонаті Європи, що відбувся в Молдові. Особливо приємно відзначити, що у складі національної команди виступав студент соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Валерій Попелюк (група ФКС-11).

У першому матчі українські регбісти здобули впевнену перемогу над збірною Молдови з рахунком 31:15, а в другій грі не залишили шансів команді Болгарії – 48:0. За підсумками виступів збірна України успішно вийшла до фінальної стадії змагань.

Участь студента університету у складі національної збірної – гордість для всієї університетської спільноти.