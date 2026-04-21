На Тернопільщині викрили підпільне виробництво підробленого прального порошку. Вилучили фальсифікату на понад півтора мільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Зловмисники налагодили незаконне виготовлення та збут фальсифікованих пральних порошків під виглядом продукції відомих світових брендів.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили продукції та супутніх матеріалів на понад 1 560 000 гривень.

За даними слідства, упродовж останніх шести місяців внаслідок незаконного виготовлення та збуту підроблених пральних засобів “бізнесмени” завдали правовласнику збитків на суму понад 5,5 мільйона гривень.

До складу групи входило четверо осіб – жителі Тернопільської та Львівської областей. Організував незаконний бізнес мешканець Чортківського району 1998 року народження.

Інші учасники діяли за чітким розподілом ролей: виготовляли фальсифіковану продукцію, пластикову тару, здійснювали фасування, транспортування, вели облік та займалися збутом товару, зокрема на території Тернопільської та Львівської областей.

Підпільне виробництво діяло без будь-яких дозвільних документів та з порушенням санітарних умов. Для виготовлення так званих мийних засобів використовувалися хімічні компоненти невідомого походження. Готову продукцію маркували під відомі торгівельні марки, вводячи в оману споживачів.

Під час спецоперації поліцейські за силової підтримки спецпідрозділів КОРД і РПОП провели 25 одночасних обшуків на території Тернопільської та Львівської областей.

У результаті слідчих дій вилучено:

1765 одиниць фальсифікованої продукції загальним об’ємом понад 8 700 літрів;

понад 16 тисяч підроблених етикеток відомих брендів;

готівкові кошти в сумі 144 тисячі гривень;

обладнання для виготовлення тари та рідких мийних засобів;

8 транспортних засобів, які використовувалися для перевезення продукції;

мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази.

Загальна ринкова вартість вилученої фальсифікованої продукції становить понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі тривають слідчі дії та експертизи. Вирішується питання про оголошення підозри організатору та трьом учасникам групи за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчинені організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство.