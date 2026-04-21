Афера з “подарунком з-за кордону”: на Тернопільщині жінка віддала інтернет-знайомому 130 тисяч гривень
На Чортківщині жінка втратила майже 130 тисяч гривень, повіривши у «подарунок» від знайомого з соцмережі.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Постраждала мешкає в одному з сіл Чортківського району. За словами заявниці, впродовж березня-квітня 2026 року вона спілкувалася у мережі Facebook з чоловіком східної національності.
Співрозмовник увійшов до неї в довіру та пообіцяв надіслати речі побутового вжитку як подарунок.
Згодом жінці почали надходити повідомлення про нібито необхідність оплати доставки товару.
Повіривши у правдивість цієї історії, вона неодноразово перераховувала кошти через термінали банку та зі своєї банківської картки на рахунки невстановлених осіб, які начебто займалися доставкою посилки.
У результаті таких дій потерпіла втратила близько 130 тисяч гривень.
За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку обставин події.
Поліцейські застерігають громадян: не довіряйте незнайомцям у соціальних мережах, не перераховуйте гроші за сумнівні «подарунки», «посилки» чи «доставку» та обов’язково перевіряйте інформацію, якщо йдеться про будь-які фінансові операції.
Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до поліції.