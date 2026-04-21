На Чортківщині жінка втратила майже 130 тисяч гривень, повіривши у «подарунок» від знайомого з соцмережі.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Постраждала мешкає в одному з сіл Чортківського району. За словами заявниці, впродовж березня-квітня 2026 року вона спілкувалася у мережі Facebook з чоловіком східної національності.

Співрозмовник увійшов до неї в довіру та пообіцяв надіслати речі побутового вжитку як подарунок.

Згодом жінці почали надходити повідомлення про нібито необхідність оплати доставки товару.

Повіривши у правдивість цієї історії, вона неодноразово перераховувала кошти через термінали банку та зі своєї банківської картки на рахунки невстановлених осіб, які начебто займалися доставкою посилки.

У результаті таких дій потерпіла втратила близько 130 тисяч гривень.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку обставин події.

Поліцейські застерігають громадян: не довіряйте незнайомцям у соціальних мережах, не перераховуйте гроші за сумнівні «подарунки», «посилки» чи «доставку» та обов’язково перевіряйте інформацію, якщо йдеться про будь-які фінансові операції.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до поліції.