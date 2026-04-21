У Тернополі судитимуть організовану групу, члени якої масово збували наркотики під виглядом чаю.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, злочинну схему ще у травні 2025 року організували двоє жителів області. Вони залучили до справи ще п’ятьох виконавців. Кожен із учасників виконував чітко визначену роль – від організації постачання до фасування та безпосередньої реалізації наркотиків.

Основним “товаром” було подрібнене листя рослини Mitragyna speciosa, відоме як кратом. Його фігуранти замовляли через інтернет. Посилки надходили до поштових відділень у Тернополі, оформлені на підставних осіб або учасників групи.

Надалі наркотичну речовину розфасовували, пакували та готували до продажу. Реалізацію здійснювали як “з рук у руки” визначеному колу клієнтів, так і через інтернет. Для координації дій використовували месенджери, де узгоджували деталі, передавали вказівки та приймали замовлення.

Коли попит на товар почав зростати, учасники групи створили онлайн-акаунт для продажу заборонених речовин. Там вони публікували інформацію про асортимент, ціни та способи оплати, а також домовлялися про місця передачі товару. Однією з точок збуту став заклад громадського харчування у Тернополі, де наркотики маскували під “чай”. За тиждень фігуранти збували близько 50 кілограмів наркотиків.

Отримані від незаконної діяльності кошти перераховували на банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб. Правоохоронці також встановили, що до протиправної діяльності фігуранти залучили неповнолітнього.

Загалом до складу організованої групи входило четверо осіб. Ще троє фігурантів були простими збувачами. Двом організаторам та двом виконавцям інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Двох учасників обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України – аналогічні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Сьомому фігуранту інкримінують незаконний обіг наркотиків за ч. 1 та 3 ст. 307 КК України.

Наразі обвинувальний акт слідчі поліції скерували до суду. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.