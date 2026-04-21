Хотинська фортеця – одна з найвідоміших і наймогутніших середньовічних фортифікацій України, неймовірна, неприступна твердиня, розташована на правому березі Дністра в місті Хотин на Чернівеччині. Вона є справжньою окрасою Подністров’я та важливим свідком багатьох героїчних подій в історії нашої держави.

Це – справжній літопис нашої історії. Її потужні мури і досі ніби шепочуть про славетне минуле, війну і мир, мужність і любов до Батьківщини. Вона надихає, захоплює і нагадує кожному з нас: ми – нащадки великих предків, і нашої історією варто пишатися.

Не дивно, що Хотинська фортеця – серед семи чудес України, розповідає khotynska-fortecya.cv.ua

Вона стоїть на березі Дністра вже майже тисячоліття: чим особлива фортеця?

Хотинська фортеця розташована на території Чернівецької області у місті Хотин. А перші укріплення на цьому місці зводив ще князь Володимир Великий у X столітті – як форпост на кордоні Русі.

Перший кам’яний замок збудував вже Данило Галицький у XIII столітті – для захисту від монголо-татарської навали. У XV столітті молдавський воєвода Стефан суттєво модернізував фортецю – звів п’ятиметрові товсті стіни заввишки до 50 метрів, бойові вежі тощо. Десь відтоді фортеця й набула нинішнього масивного вигляду величної споруди, що нависає над крутим берегом Дністра.

Найдраматичніша сторінка в історії Хотина – битва 1621 року. Тоді польсько-козацьке військо у близько 75 тисяч осіб, серед яких було 40 тисяч козаків під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, зупинило двохсоттисячну турецьку армію.

Облога тривала майже місяць, турки притягли багато гармат, та навіть бойових слонів – але все це не допомогло. Перемога зробила Сагайдачного героєм, його скульптура й досі зустрічає гостей біля входу до фортеці, а також захистила Європу від османської експансії.

За наступні сто років фортеця мала кількох господарів, і у 1711 році турки таки захопили її. Розуміючи стратегічну цінність здобутку, вони зробили масштабну реконструкцію і зміцнили стіни. До сьогодні на території фортеці можна побачити залишки мечеті.

Ще там є колодязь тих часів посеред двору, а також церква з фрагментами живопису XVI століття. Для створення відповідної атмосфери у замку розмістили багато середньовічної зброї та копії великих військових знарядь, як-от балісти, катапульти та тарани.

У XIX столітті фортеця перейшла до росії – турки здали її без бою.

Загалом Хотинський замок пережив 10 держав за всю свою історію: Русь, Галицько-Волинське князівство, Угорське королівство, Молдовське князівство, Річ Посполиту, Османську імперію, російську імперію, УНР, Румунію та срср.

Окрема родзинка Хотинської фортеці – її кінематографічна слава. Там знімали десятки художніх фільмів і рекламних роликів.

Зокрема, фільми “Захар Беркут”, “Русалонька”, “Стріли Робінгуда”, “Балада про доблесного лицаря Айвенго”, “Три мушкетери”, “Ясса” та інші.

А ще щороку у вересні тут відбувається фестиваль історичної реконструкції “Корона Дністра” – з лицарськими турнірами та середньовічним ярмарком. Фестиваль має благодійний статус – збір коштів на реабілітацію українських військових.

Обвалився стародавній мур

17 квітня 2026 року у Хотинській фортеці сталася біда – частково обвалилася велика стіна. Постраждалих немає, але руйнування дуже суттєві. Відтак доступ туристів на якийсь час вимушено частково обмежать.

Зараз шукають фінансування для реставраційних робіт з метою збереження пам’ятки.

