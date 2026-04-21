У Тернополі, на фасаді школи №10, що на вулиці Лесі Українки, 3А, відкрили меморіальну таблицю на честь випускника навчального закладу Арсена Козуба – матроса, захисника України, який загинув, виконуючи бойове завдання.

Участь в урочистому відкритті пам’ятного знаку взяли рідні загиблого, представники міської влади, духовенство, колектив школи та небайдужі мешканці міста.

Довідка

Арсен Козуб – український військовий, матрос, водій-лінійний наглядач відділення зв’язку взводу зв’язку 2-го батальйону морської піхоти військової частини А4765.

Народився 14 лютого 2000 року в місті Тернополі. Навчався в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10. Займався кікбоксингом. Був єдиним сином у батьків. Мобілізований до лав Збройних Сил України 10 липня 2025 року.

Загинув 10 жовтня 2025 року в населеному пункті Мирноград Покровського району Донецької області, виконуючи бойове завдання. Похований на Пантеоні Героїв Тернополя, що на Микулинецькому кладовищі.

Залишилися мама Наталя, бабуся Ярослава, рідні, друзі. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».