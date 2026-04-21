Біда прийшла у ще одну родину. Внаслідок важкого захворювання відійшов у Вічність захисник Володимир Шаповал. Світла пам’ять та шана українському Воїну!

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні у лікарні внаслідок важкого захворювання відійшов у вічність військовослужбовець, житель села Темногайці – Володимир Анатолійович ШАПОВАЛ.

Він був Захисником України, який віддано служив своїй державі та стояв на захисті її незалежності.

Чин похорону відбудеться завтра, 22 квітня, о 13:00.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять померлому», – написали у Великодедеркальській громаді.