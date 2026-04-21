Про це повідомляє Опендатабот.

До 7 236 гривень (близько 166$) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. Це на 14% більше, ніж рік тому.

Попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень – це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії – 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень – 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз – уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут – приблизно 4,5 тисячі гривень.

Найвищі пенсії традиційно у Києві – в середньому, 9 864 гривні. Найнижчі – на Тернопільщині, де середня виплата становить 5 612 гривень.

Загалом, лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його.

Варто зазначити, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – 2,8 мільйона українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

10,05 млн пенсіонерів налічується наразі в Україні. Із січня по березень 2026 року пенсіонерів поменшало на 116 тисяч. Для порівняння, у середньому, Україна втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів щороку. За чотири роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 740 тисяч.