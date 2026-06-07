Благодійну акцію організував фонд «Платформа єдності». Вистава «Русалонька» викликала у малечі чимало емоцій щирих усмішок і яскравих вражень. Дітлахи підтримували улюблених персонажів та винагородили артистів оплесками.

Ярослав, чиї батьки служать у тернопільському підрозділі Галицької бригади не приховує свої враження. Хлопець дуже чекав на цю подію, і вистава виправдала ці очікування.

«Найбільше мені сподобалося, коли на сцені з’явилася Русалонька, бо все було дуже яскраво і красиво. Я весь час переживав, чим закінчиться її історія. Після вистави в мене залишилося багато хороших емоцій і гарний настрій на весь день», – поділився Святослав.

Після завершення вистави всім дітям вручили подарунки, які підготували організатори та волонтери.

У підрозділі кажуть, що підтримка дітей військовослужбовців – це системна робота, і подібні заходи обов’язково будуть продовжуватись. Для того, щоб діти нацгвардійців отримували якомога більше позитивних емоцій.

Надія НІМЕЦЬ.