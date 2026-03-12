У Тернополі на проспекті Злуки водій автомобіля збив жінку і після цього врізався в інші транспортні засоби – повідомлення такого змісту надійшло 11 березня близько 13:15 на спецлінію “102”.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У ході перевірки стало відомо, що 87-річний водій автомобіля Peugeot 208 допустив наїзд на пішохода. Потерпіла – жителька Бережан 1977 року народження. Жінка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Після цього автомобіль протаранив Volkswagen Touran, який рухався у попутному напрямку. Від удару Peugeot винесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з Volkswagen LT 35.

У результаті ДТП жінку з численними травмами та тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.