Чортківські повітряні гімнастки – переможці та призери всеукраїнських змагань
У місті Коломия на Івано-Франківщині відбулися всеукраїнські змагання з повітряних дисциплін Prosto Champ за підтримки Федерації спорту з повітряної гімнастики України (UPASF).
Учні студії повітряної гімнастики «ЛюКаРа», що діє на базі Чортківського палацу дітей та юнацтва, під керівництвом тренера Катерини Гургач гідно представили Чортків та вибороли призові місця:
Кух Ірина – 1 місце, оригінальний жанр.
Ферару Єва – 1 місце, категорія «Міні» (5–6 років), полотна. Наймолодша гімнастка змагань.
Авдієвська Єлизавета – 2 місце, полотна.
Римар Богдана – 3 місце, полотна.
Буряк Ілона – 3 місце, полотна.