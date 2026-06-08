У місті Коломия на Івано-Франківщині відбулися всеукраїнські змагання з повітряних дисциплін Prosto Champ за підтримки Федерації спорту з повітряної гімнастики України (UPASF).

Учні студії повітряної гімнастики «ЛюКаРа», що діє на базі Чортківського палацу дітей та юнацтва, під керівництвом тренера Катерини Гургач гідно представили Чортків та вибороли призові місця:

Кух Ірина – 1 місце, оригінальний жанр.

Ферару Єва – 1 місце, категорія «Міні» (5–6 років), полотна. Наймолодша гімнастка змагань.

Авдієвська Єлизавета – 2 місце, полотна.

Римар Богдана – 3 місце, полотна.

Буряк Ілона – 3 місце, полотна.