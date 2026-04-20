Щоб морква виросла великою та смачною, за нею потрібно правильно доглядати.

Насамперед, садити її рекомендують на сонячному боці ділянки, адже тепло сприяє зростанню солодкого коріння, пише Gazeta.ua.

Для моркви кислотність ґрунту має бути нейтральною. Якщо він сильно кислий, морква матиме гіркуватість.

На урожай та смак моркви впливає правильно підібране добриво. Краще, щоб воно було натуральним.

Добриво для моркви можна виготовити вдома. Основою стане лушпиння цибулі. Воно містить важливі елементи (калій, мідь, фосфор, залізо та багато інших), а також вітаміни (Е, С, групи В). Ці речовини сприяють появі великих й солодких коренів моркви.

Потрібно 100 грамів лушпиння цибулі залити двома літрами води, поставити в тепле місце на 2-4 тижні та періодично помішувати. Коли суміш забродить, її слід процідити через сито й розбавити водою (пропорції 1:10).

Таким добривом потрібно поливати моркву раз на 3-4 тижні під час інтенсивного росту.