Поліцейські викрили 20-річного жителя Тернополя у вчиненні серії шахрайств на загальну суму близько 200 тисяч гривень.

Хлопець брав у людей кошти за ремонтні та будівельні послуги, однак взяті на себе зобов’язання не виконував.

У такий спосіб він ошукав чотирьох осіб, повідомили у поліції Тернопільської області.

За скаргою на юнака до правоохоронців звернувся житель обласного центру. З його слів, він узяв у нього в оренду гараж, не розрахувався за користування та викрав інструменти на суму близько 50 тисяч гривень.

За словами потерпілого, коли він здав гараж в оренду молодому чоловікові, той запевнив, що використовуватиме приміщення для ремонту автомобілів.

Посилаючись на скрутне матеріальне становище, орендар просив відтермінувати оплату.

Упродовж трьох місяців він користувався гаражем безоплатно, а згодом зник і перестав виходити на зв’язок.

Після перевірки приміщення власник виявив відсутність інструментів.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний житель Тернополя.

Також правоохоронці з’ясували його причетність ще до трьох фактів заволодіння чужим майном шляхом обману.

В одному випадку фігурант пообіцяв виконати будівельні роботи, отримав передоплату в розмірі майже 40 тисяч гривень і зник.

В іншому – ошукав жительку Рівненської області, запевнивши, що відремонтує її автомобіль. Потерпіла передала йому близько 3 000 доларів.

Ще однією жертвою стала тернополянка – за ремонт двох авто вона заплатила понад 20 тисяч гривень, однак послуг так і не отримала.

Аби уникнути покарання, тернополянин мобілізувався до Збройних сил України. Втім, правоохоронці встановили його місцеперебування.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.