У Західноукраїнському національному університеті відбулося урочисте закриття освітнього проєкту «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей», у якому брали участь звільнені у запас ветерани війни та члени їхніх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, які мешкають у м. Тернополі та на Тернопільщині.

Цей проєкт втілюється ЗУНУ за сприяння Міністерства у справах ветеранів України у співпраці з Управлінням з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА, ГУ Національної поліції в Тернопільській області, Управліннями соціального забезпечення населення Тернопільщини, а також громадськими організаціями й ветеранськими спілками нашого регіону для підвищення професійної кваліфікації та соціальної реадаптації звільнених у запас ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Навчання відбувалося у навчально-науковому центрі з вивчення іноземних мов ННІНОТ ЗУНУ у Тернополі та Кременці.

Захід розпочався з Гімну України та урочистого внесення Державного Прапора України. Присутні вшанували пам’ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання. Урочистості розпочалися з вітального слова отця Романа Загородного, який помолився за усіх захисників та захисниць України.

З вітальним словом до усіх гостей звернулася заступниця голови Тернопільської ОВА Наталія Масник: «Дорогі ветерани, їхні дружини та батьки! Цей період навчання став для вас не лише можливістю здобути нові знання, а й важливим кроком до впевненого повернення до цивільного життя. Висловлюю щиру подяку ректору Західноукраїнського національного університету Оксані Десятнюк за підтримку цієї важливої ініціативи. Дякую кожному, хто долучився до реалізації проєкту, за вашу наполегливість, відкритість до нового та прагнення розвиватися. Саме завдяки таким людям, як ви, Україна щодня стає сильнішою».

Учасників заходу привітала також проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц, яка передала усім присутнім теплі побажання від ректора ЗУНУ, професора Оксани Десятнюк та наголосила, що Західноукраїнський національний університет завжди сприятиме втіленню соціальних проєктів для професійної перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації захисників та захисниць України: «Ми щодня живемо з усвідомленням боргу перед тими, хто віддав своє життя за кожного з нас. Саме тому не маємо права на похибку — маємо гідно виконувати свій обов’язок у тій сфері, де можемо бути корисними. Завдяки зусиль колективу навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ми маємо можливість завершити один із курсів, який стане початком для подальшого вивчення англійської мови. Адже сьогодні англійська дає змогу кожному з вас стати голосом України у світі, голосом сили та стійкості нашого народу. Я щиро дякую кожному, хто долучився до цього проєкту. Ви знайшли в собі сили рухатися далі, і ваша внутрішня мотивація надихає нас ставати кращими та розвиватися».

Зі словами вдячності та добрими побажаннями до гостей заходу звернулися заступник начальника Управління кадрового забезпечення ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юрій Тивонюк, начальниця Управлінням з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда, директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Роман Загородний, начальник відділу по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями Управління соціальної політики ТМР Любов Ступінська, начальник відділу з питань ветеранської політики Тернопільської РВА Василь Бобів, начальниця відділу з питань ветеранської політики Кременецької РВА Катерина Калітка, начальник Управління соціального захисту населення Чортківської РВА Любов Морозко, голова ГО «Незламні духом» при ГУ Національної поліції в Тернопільській області Руслан Пелехатий, директор комунального закладу «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв ТМР» Руслан Бабяк, член правління ГО «Спілка ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок російсько-української війни Кременеччини» Віктор Штурма та голова ГО «Ветеранська рибалка» Микола Микуляк.

Важливо відзначити, що навчання у межах проєкту «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей» – це не просто освітній процес, а ще й спілкування, де усі учасники мали змогу висловити власні думки та переживання, розповісти про свої унікальні життєві історії, набратися життєвих сил, щоб іти далі попри всі труднощі.

Своїм досвідом наставництва у межах реалізації цієї освітньої ініціативи від усього професорсько-викладацького колективу ННЦВІМ класичного університету Тернополя поділився професор Денис Чик, який підкреслив, що у поєднанні з професійною спрямованістю та психологічною чутливістю до потреб цільової аудиторії «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей» прагне бути ефективним засобом не лише мовного, а й особистісного розвитку наших захисників і захисниць, а також членів їхніх родин.

Зі словами вдячності від усіх слухачів освітньої акції до присутніх звернулася дружина ветерана Юлія Бригинець: «Від імені ветеранів і членів їхніх сімей щиро дякуємо Західноукраїнському національному університету та місцевим органам влади за можливість вивчати англійську мову. Окрема подяка викладачам — за професійну майстерність, доброзичливе ставлення та підтримку на кожному кроці. Бажаємо колективу ЗУНУ творчого натхнення та успіхів у подальшому втіленні таких важливих ініціатив».

Випускникам навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ННІНОТ ЗУНУ, ветеранам війни та членам їхніх сімей на Тернопільщині вручили сертифікати про рівень володіння англійською мовою згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, а також пам’ятні сувеніри від організаторів проєкту.

Наприкінці урочистого заходу директорка ННЦВІМ ННІНОТ Ольга Лужецька висловила щиру вдячність усім учасникам освітньої ініціативи «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей», передусім ветеранам війни за захист української землі, а також їхнім родинам, професорсько-викладацькому колективу ННЦВІМ, відповідним органам державної влади, ГУ Національної поліції в Тернопільській області, Тернопільському благодійному фонду «Карітас», а також громадським організаціям та ветеранським спілкам за активну життєву позицію та сприяння у втіленні державних соціальних програм на теренах нашої області.

Мистецтво пісні подарували усім гостям учасники відділу творчої самореалізації та виховання ЗУНУ Ірина Шегеда та Анастасія Галещук (керівник – Світлана Сорочинська). Провів святковий захід Юрій Дзюла.