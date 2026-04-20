У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трубопроводах централізованого теплопостачання буде тимчасово перекрито ділянку дороги на вулиці Михайла Вербицького – на ділянці біля житлового будинку вул. Євгена Коновальця, 8.

Орієнтовна тривалість робіт – з 20 квітня по 3 травня.

«Просимо водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів та скористатися схемою організації дорожнього руху.

Перепрошуємо за тимчасові незручності», – написали у КП “Тернопільтеплокомуненерго”.