«Тернопіль втратив Майстра. На 90-му році життя відійшов у вічність Євген Тимофійович Удін – Заслужений художник України, Почесний громадянин Тернополя, графік, педагог, літописець нашого міста.

Понад пів століття його акварелі та графіка зберігали обличчя Тернополя – кожну вулицю, кожен фасад, кожну деталь, яку інші могли б і не помітити. Він малював місто – і вчив бачити його інших. Через його студії, майстер-класи та пленери пройшли покоління тернопільських митців.

У час війни Майстер знайшов ще один спосіб служити Україні – кошти від продажу своїх робіт передавав тернопільській 44-й артилерійській бригаді.

Його графіка залишається з нами. І коли ми візьмемо в руки його книгу чи подивимось на знайомий аркуш із видом Тернополя – він буде поруч.

Щирі співчуття рідним, близьким, учням і друзям. Світла пам’ять, дорогий Майстре», написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Євген Удін подарував світу понад 120 книжок з унікальними ілюстраціями, а твір «Пам’ятки Тернопільщини» може бути заповітом для мешканців нашого краю. Також митець був активним учасником громадсько-суспільного життя Тернополя, депутатом міської ради, долучався до розвитку та розбудови міста.

Довідка

Євген Тимофійович Удін народився 11 квітня 1937 року у м. Донецьк.

Навчався у студії художника Івана Холоменюка в Чернівцях. Відслуживши в армії, професійну освіту здобув у Львівському поліграфічному інституті, де навчався книжкової графіки. Зараз цей заклад іменують Українською академією друкарства.

У Тернопіль художник переїхав у 1961 році й відтоді тут працював.

Євген Удін – український графік, громадський діяч, заслужений художник України. Член Національної спілки журналістів та Національної спілки художників України. Працював у друкованій, станковій, книжковій, газетно-журнальній, плакатній, прикладній графіці та екслібрисі. Проілюстрував та оформив понад 120 книг для видавництв України.

Був доцентом кафедри образотворчого мистецтва й викладав художню графіку та технології друкарства у Тернопільському національному педагогічному університеті. Згодом – старший викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка.

Учасник художніх виставок в Україні, Болгарії, Канаді, Польщі, Румунії, США, Словаччині, Японії тощо.

Доробки художника зберігаються не тільки в українських музеях, але й у приватних колекціях за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Бельгії, США та інших країнах.

У 2020 році на «Алеї Зірок» у Тернополі, де розміщуються імена відомих діячів міста, відкрили бронзову зірку митця.