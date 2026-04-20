Жорстока війна забрала ще одне життя. На щиті до рідного дому повертається Володимир Гарматюк. Захисникові було лише 42 роки. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 18 квітня 2026 року помер військовослужбовець, солдат Гарматюк Володимир Петрович, 13.10.1983 р. н., житель села Плісняни.

Воїн був призваний на військову службу 21 квітня 2024 року та вірно служив Україні. Смерть настала внаслідок тяжкого поранення.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами та схиляємо голови у скорботі.

Зустріч траурного кортежу з тілом воїна відбудеться сьогодні у місті Зборів», – написав зборівський міський голова Руслан Максимів.