19 квітня у Коростені, що на Житомирщині, у рамках 13-го туру аматорського чемпіонату України з футболу сезону-2025/26 великогаївський «Агрон» переміг місцевий СК «Коростень/Агро-Нива» – 2:0 і вийшов у лідери групи 1.

Про це повідомляєАсоціація футболу Тернопільщини.

Перебіг матчу прокоментував головний тренер “Агрона” Сергій Анатолійович Богородіченко:

– Перші хвилин 20-ть пройшли в доволі запеклі боротьбі в центрі поля. Обидві команди намагалися нав’язати свою гру супернику. На 24 хвилині після передачі з флангу Андрія Скакуна та скидки головою практично на 6-7м. від воріт суперника Тараса Гром’яка, Богдан Семенець міг вивести свою команду вперед, але трішки забракло точності – м’яч пройшов над поперечиною. Вже за кілька хвилин, завдяки командному пресингу, “агронівці” відібрали м’яча у суперника біля чужого штрафного майданчика. Валентин Білик класно відпасував на Тараса Гром’яка, який намагався пробити зряче в дальній кут від воротаря, але завдав удару занадто легко та по центру воріт, де й знаходився голкіпер. Десь на 27 хв. першого тайму вже господарі створили небезпечний момент біля наших воріт, з правого флангу нашої оборони суперники виконали націлену передачу в зону воротарського майданчика – надійно зіграв Іван Рогаль. На 30-й хв. після передачі від Романа Андрієшина за спини захисникам, Богдан Семенець виграв боротьбу за позицію та мав чудову нагоду забити м’яч, але пробив у голкіпера з 7-8 метрів, щоправда під кутом.

Другий тайм ми почали грати вже за вітром й очікували що буде трішки лекше, але вже на старті, суперник організував небезпечну атаку через довгу передачу за спини нашим захисникам, нападник суперника навіть в нелегкому єдиноборстві з Романом Андрієшиним спромігся пробити – на місці Іван Рогаль.

Наші хлопці довго не розкачувались й на 50-й хвилині, після розіграшу аута з правого флангу, провели вдалу атаку. Руслан Луцик змістився в середину практично вздовж лінії штрафного майданчика, обігрався в стінку з Валентином Біликом й пробив у своєму фірмовому стилі в дальній кут від воротаря – 0:1 на користь ФК “Агрон”. Комбінація та гол вдалися на відмінно!

На 52-й хвилині Іван Рогаль віддав точну довгу передачу на фланг Юрію Соколовському, який класно запропонував себе як атакувальний півзахисник. Першим дотиком якісно обробив собі м’яч на хід, увірвався в штрафний майданчик з свого флангу й викотив ідеальну передачу під удар Тарасу Гром’яку. Той на максимальній швидкості вривався в зону 14-15 метрів й пробив, але у неймовірному підкаті захисник таки встиг заблокувати його удар. Однак атака не завершилась, м’яч від захисника відскочив на Валентина Білика, який другим темпом підтримував цю атаку. Валентин з непростої ситуації зумів таки пробити по воротах й подвоїв би рахунок, якби не майстерність та самовіддана гра голкіпера.

Ще одна класна атака вдалась нашим гравцям на 56-й хвилині після командного пресингу в середньому блоці, Ігор Кохман підібрав м’яча та віддав точну передачу ліворуч на Тараса Гром’яка, який одразу направив м’яча Валентину Білику в район лінії штрафного майданчика суперника. Валентин першим дотиком обробив м’яч, а другим потужно пробив – мяч пролетів в кількох сантиметрах над правою “дев’яткою”.

Хлопці розуміли, що рахунок 0:1 доволі хиткий, тому продовжували пресингувати суперника на їхній половині поля. Як нагорода, на 58-й хвилині заставили “Агро-Ниву” помилитися. М’яч підхопив Тарас Гром’як, переадресував вперед Руслану Луцику, а Руслан дуже елегантно в один дотик вивів Богдана Семенця на “побачення” з голкіпером суперника. Цього разу Богдан холоднокровно пробив повз воротаря в дальній кут й м’яч від стійки таки потрапив у ворота – 0:2.

На 60-й хв. міг створити “футбольний шедевр” Тарас Гром’як, який після вивіреної передачі від Руслана Луцика, змістився в середину з свого флангу та потужно пробив метрів з 30-ти у дальній кут – поперечина врятувала ворота суперників.

За кілька хвилин той самий Гром’як, технічно обігравши на свому фланзі захисника, змістився в середину та потужно пробив в дальній кут – воротар врятував свою команду.

На 67 хвилині нам вдалась класна контратака. Валентин Білин вивів Тараса Гром’яка віч-на-віч з голкіпером. Тарас пробив у воротаря, але все це відбувалось під гострим кутом.

Ще одна класна атака вдалась нашим гравцям після колективного відбору м’яча в центрі поля. Микола Кривдік відпасував праворуч на Володимира Онищука, який віддав точну передачу під удар Олександру Кобелі. На жаль, Олександр пробив вище воріт з 7-8 метрів, щоправда наш гравець знаходився під тиском захисника.

Загалом я задоволений результатом та грою. Дякую футболістам, що повністю віддались грі та до фінального свистка створювали гостроту біля воріт суперника. Переконаний, такий футбол, з великою кількістю небезпечних моментів, подобається вболівальнику!

«Агрон» у звітному матчі виступав у такому складі: воротар – Рогаль Іван, центральні захисники – Андрієшин Роман та Щербатюк Євген, правий захисник – Соколовський Юрій, лівий захисник – Скакун Андрій, опорний півзахисник – Кохман Ігор, піднападники – Луцик Руслан та Білик Валентин, правий півзахисник – Федчишин Іван, лівий півзахисник – Гром’як Тарас, нападник – Семенець Богдан.

На заміну виходили: Онищук Володимир, Ковалик Віктор, Кривдік Микола, Кобеля Олександр.

Заміна: Петришин Михайло, Махінка Денис, Мостовий Володимир.

Після цього поєдинку «Агрон» з 26 очками вийшов на перше місце турнірної таблиці групи 1. Щоправда, тут потрібно уточнити, що свій матч 13-го туру ФК «Миколаїв» (Львівська область), в активі якого 24 очка, зіграє сьогодні, 19 квітня, проти «Маяка» (Сарни, Рівненська область).

У наступному, 14 турі, у В. Гаях відбудеться матч лідерів – «Агрон» прийматиме ФК «Миколаїв». Поєдинок заплановано на неділю, 26 квітня.