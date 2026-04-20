Замах на вбивство через ревнощі на Тернопільщини — слідчі скерували кримінальне провадження до суду.

Йдеться про події, що трапилися 3 листопада минулого року у селі Глещава. Ревнощі та алкоголь стали причиною конфлікту, який ледь не завершився смертю. Побутова суперечка між сусідами переросла у напад із ножем.

Про інцидент на спецлінію поліції повідомила місцева жителька. Вона заявила, що її співмешканець завдав кількох ножових поранень чоловікові, який проживає поруч. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та медики.

Правоохоронці встановили, що обидва учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння. Під час сварки підозрюваний схопив ніж і вдарив опонента у ділянку серця та поблизу легень. Медики класифікували ці травми як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

55-річного потерпілого, 1970 року народження, госпіталізували до лікарні, де йому вчасно надали невідкладну допомогу. Нападника затримали, у скоєному він зізнався.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів та скерували кримінальне провадження до суду. Фігурант обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.