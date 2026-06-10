У Збаражі завдяки небайдужості сусідів та оперативним діям поліцейського офіцера громади вдалося вчасно надати допомогу 78-річній місцевій жительці, яка опинилася у безпорадному стані у власній квартирі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліцейського офіцера громади звернулися мешканці багатоквартирного будинку. Люди розповіли, що їхня сусідка вже кілька днів не виходить на зв’язок. Пенсіонерка проживає сама, а її родичі перебувають за кордоном.



Правоохоронець прибув за вказаною адресою. Через зачинені двері він зміг поспілкуватися із жінкою. Під час розмови з’ясувалося, що вона лежить на підлозі та не може самостійно підвестися. Поліцейський викликав рятувальників, а також бригаду екстреної медичної допомоги. Після демонтажу вхідних дверей працівники служб потрапили до помешкання та виявили жінку. Медики надали пенсіонерці необхідну допомогу та госпіталізували її до лікарні. Загрози життю немає.



Як з’ясувалося, жінці раптово стало зле. Через погіршення самопочуття вона впала та не могла самостійно викликати допомогу.



Правоохоронці закликають громадян бути уважними до своїх рідних, особливо людей похилого віку, які проживають самі. Якщо літня людина тривалий час не виходить на зв’язок, не відчиняє двері або її поведінка викликає занепокоєння, не зволікайте та повідомляйте про це відповідні служби. Вчасно виявлена проблема та один телефонний дзвінок можуть допомогти уникнути трагічних наслідків.