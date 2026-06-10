До співробітників Тернопільського районного управління звернулася тернополянка із заявою про крадіжку грошей. У вчиненні злочину жінка запідозрила сина, повідомили в обласній поліції.



Зі слів заявниці, син разом зі своєю співмешканкою гостювали у неї. Під час сварки між молодими «потерпів» телефон пенсіонерки. Ним родич жбурнув у цивільну дружину і розбив. Аби вибачитися перед матір’ю – пообіцяв відремонтувати. Слова дотримав. От тільки згодом жінка дізналася, що це була ведмежа послуга.



Очікуючи на надходження пенсії, тернополянка пішла до банку, бо занадто довго, як вона вважала, затримують виплату. Там дізналася, що 3700 гривень уже давно знято, і не тільки це. На неї було оформлено кредит в розмірі 70 000 гривень. Співставивши обставини і час зникнення грошей, жінка запідозрила у крадіжці сина.



Наразі поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановлення місця перебування ймовірного підозрюваного. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.





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