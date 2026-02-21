22 лютого – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Погіршення видимості в тумані 600-1000 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Погіршення видимості в тумані 600-1000 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла.