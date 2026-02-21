Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомляє про початок посилених заходів контролю, спрямованих на охорону ранньоквітучих рослин, у тому числі видів, занесених до Червоної книги України.

У зимово-весняний період, коли розпочинається масове цвітіння первоцвітів, традиційно зростає кількість випадків їх незаконного збирання та продажу. З метою запобігання знищенню цих рослин Інспекція здійснює комплекс рейдових і профілактичних заходів як у місцях природного зростання, так і в місцях можливої реалізації.

Що передбачено?

Спільні рейди за участю працівників Національної поліції, громадських інспекторів з охорони довкілля, державної лісової охорони та представників органів виконавчої влади;

контроль на ринках, автостанціях та в інших місцях стихійної торгівлі;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.

Яка відповідальність

За порушення вимог природоохоронного законодавства — незаконний збір та реалізацію первоцвітів — передбачена відповідальність відповідно до частин 1 і 2 статті 88-1 та статті 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з частиною 1 статті 88-1 КУпАП, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Частина 2 статті 88-1 КУпАП передбачає, що ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, видів, занесених до Червоної книги України, або таких, що охороняються міжнародними договорами, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією зірваних рослин.

Крім того, відповідно до законодавства, підлягають відшкодуванню збитки за кожну незаконно знищену рослину.

Не купуйте первоцвітів!

Попит формує пропозицію. Кожен придбаний букет — це втрати для природи.

Закликаємо мешканців області бути свідомими: не зривати, не купувати та повідомляти про факти незаконної торгівлі.