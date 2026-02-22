Осиротіла ще одна родина. На щиті повертається додому Микола Панкевич. Захисника вважали зниклим безвісти понад півтора року. Стало відомо: Микола загинув на Луганщині у червня 2024-го. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«З невимовним болем повідомляємо, що підтвердилася найстрашніша звістка. Виконуючи бойове завдання в боротьбі за нашу свободу, загинув житель села Мильне – ПАНКЕВИЧ Микола Романович, 10.12.1978 р.н., який вважався безвісти зниклим з 21 червня 2024 року.

12 лютого 2026 року його особу ідентифіковано. Своє життя наш Герой віддав поблизу населеного пункту Невське Луганської області.

​Микола був людиною честі, справжнім воїном, люблячим сином і щирим другом.

​Про день та час зустрічі нашого Героя «на щиті» повідомимо згодом.

Світла пам’ять!» – написали в Залозецькій громаді.