«Зимовий Чемпіонат Всеукраїнської Ветеранської Ліги Петанку» – всеукраїнські спортивні змагання серед ветеранів війни проведуть у Тернополі 28 лютого-1 березня.

Адреса проведення: ФОК КДЮСШ, що на вулиці Братів Бойчуків, 4А.

У турнірі візьмуть участь 32 ветеранські команди петанку. Це – 96 учасників з усієї України: Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Тернополя, Луцька, Вознесенська, Ковеля, Кривого Рогу, Запоріжжя та інших міст.

Уперше в 2026 році команди ветеранів будуть змагатися за перехідний «Кубок Чемпіонів петанку серед ветеранів ВВЛП 2026». Таких всеукраїнських турнірів петанку ВВЛП цьогоріч буде шість.

Петанк став популярним у ветеранській спільноті як спорт доступний кожному без вікових і фізичних обмежень. Турніри ВВЛП – це не лише бажання перемоги, а і про братерство, єдність, дружбу і підтримку, про здорове ветеранське ком’юніті, що об’єднує.

Програма проведення змагань

28 лютого

09:01 – 09:30 – урочисте відкриття.

09:30 – 19:00 – Відбіркові змагання (швейцарська система, 4 тури).

1 березня

09:01 – 16:00 – Плей-офф на виліт (16 кращих команд).

16:00 – 16:30 – Нагородження та урочисте закриття змагань.

Організатори змагань: Міністерство у справах ветеранів, Федерація петанку України, Американський фонд «Nova Ukraine», ГО «УАЗЗ «Марлог-Кадуцей», Тернопільська міська рада

Довідка

Петанк – це спортивна гра, що поєднує тактику, точність і командну роботу. Вона доступна для всіх вікових категорій і не потребує спеціальної фізичної підготовки.



Федерація петанку України активно працює над впровадженням петанку як засобу реабілітації для військових. У співпраці з Міністерством охорони здоров’я та фахівцями розробляється спеціальна програма, яка враховує особливості гри та адаптує її для потреб реабілітації.