Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня.

Тож більшість пенсіонерів із березня отримають підвищення на понад 12%, але є й ті, хто залишиться без доплат.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтервʼю РБК-Україна повідомив, що з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%. Таким чином, показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

При цьому, відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.

За його словами, пенсія залишиться без змін для пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших. Для тих, хто отримує максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн. А також без змін залишаться виплати прокурорам та суддям у відставці.