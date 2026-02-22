В аварії на Об’їзній загинули двоє тернопільських рятувальників. Про трагічну новину стало відомо сьогодні вранці.

“Родину рятувальників Тернопільщини спіткала непоправна втрата. Під час слідування до місця ротації трагічно загинули майстер-сержант Танасишин Василь Орестович, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області,

та майстер-сержант Гнатів Роман Володимирович, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Це тяжка і болісна втрата для всієї служби, для колег і побратимів, для кожного, хто знав і працював поруч з ними”, — повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

У поліції Тернопільщини розповіли, що дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у Тернополі на вулиці Об’їзній.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі – двоє співробітників Головного управління ДСНС у Тернопільській області, віком 35 та 47 років.

Як повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, за попередніми даними, водій автомобіля Mercedes, перебуваючи у стані спʼяніння, здійснюючи обгін, грубо порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Renault Kangoo.

Водія автомобіля Mercedes правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 КПК.

На місці події продовжують працювати слідчі поліції та всі профільні служби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.