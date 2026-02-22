У січні цього року власники нерухомого майна Тернопільщини сплатили до місцевого бюджету понад 46,6 млн гривень. Фактичні надходження перевищили планові показники на 44,4%, що дозволило громадам області отримати додатково 14,3 млн гривень.

Порівняно з січнем 2025 року, обсяг сплаченого податку зріс на 22,6 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС в області.

Надходження формувалися як за рахунок суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб. Юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів більшу частину загальних надходжень, а саме 38,3 млн грн, тоді як громадяни сплатили ще 8,3 млн грн податку на нерухоме майно.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи (включно з нерезидентами), які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості.