10 тисяч євро з людини – саме стільки коштувала “послуга” незаконного переправлення через державний кордон військовозобов’язаних осіб.

За ці гроші організатор обіцяв повний “супровід”: доставку чоловіків призовного віку до прикордонної зони та допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Схему незаконного виїзду чоловіків за межі України викрили оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області. За даними слідства, її організував житель Чортківського району 1988 року народження. За ризикований маршрут і обіцянку безперешкодного перетину кордону “клієнти” повинні були платити по 10 тисяч євро.

Правоохоронці піймали організатора під час отримання ним коштів від двох “замовників” у розмірі 23 тисяч доларів США. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку в підозрюваного виявили та вилучили банківські картки, мобільні телефони, 23 тисячі доларів США, близько 30 тисяч гривень, а також автомобіль Audi A6.

Організатору “незаконних заробітків” слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Встановлюють правоохоронці й інших учасників незаконної схеми.

Операцію проводили слідчі та оперативники Чортківського районного управління поліції спільно з працівниками СБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чортківська окружна прокуратура.

Триває слідство, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.