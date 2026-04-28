Співробітники Кременецького райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про можливе зберігання вибухонебезпечних предметів одним із мешканців Шумської громади.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області

Інформація підтвердилася. У 42-річного чоловіка поліцейські вилучили 2 предмети, зовні схожі на бойові гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, а також 52 набої до автомата Калашникова.

Як встановили поліцейські, фігурант – 42-річний житель Шумської громади, який перебуває в розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини.

Чоловіка затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.