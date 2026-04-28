Довга дорога до рідного дому… У червні 2024- го на 58-му році життя загинув захисник Михайло Стецяк. Останній свій бій наш земляк прийняв на Харківщині. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Стецяк Михайло Михайлович на 58-му році життя загинув у Харківській області під час виконання бойового завдання. Воїн вважався зниклим безвісти з 24 червня 2024 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.