У межах розширення міжнародної співпраці та впровадження інноваційних стратегій сталого розвитку працівники міжнародного центру культури та розвитку, студенти спеціальності В11 «Філологія» Західноукраїнського національного університету Христина Казмірчук, Вікторія Мазуренко та Віктор Слабодух взяли участь у робочому візиті до міста Роннебю (Швеція). Поїздка, що тривала з 20 по 22 квітня 2026 року, відбулася в межах проєкту «Water for Life» («Вода для життя»), який фінансується Шведським міжнародним центром місцевої демократії (ICLD). Головною метою ініціативи є зміцнення партнерства між Тернополем та Роннебю, фокусуючись на екологічній безпеці, залученні громадян до управління водними ресурсами та міжсекторальній взаємодії.

Програма візиту була насичена професійними заходами, що поєднували теоретичні знання з вивченням практичного досвіду шведських колег. Зокрема, представники ЗУНУ взяли участь у сесії «Insight Hub: Ternopil», де презентували роль академічного середовища та громадського сектору в реалізації екологічних ініціатив.

Важливим етапом став тренінг-воркшоп із лідерства та сталого розвитку від провідних експертів Технологічного інституту Блекінге (BTH), спрямований на розвиток навичок управління складними соціально-екологічними системами.

Крім того, учасники ознайомилися з роботою екологічних служб муніципалітету, відвідали архіпелаг Блекінге для вивчення методів збереження природного біорізноманіття та обговорили інструменти діалогу з мешканцями під час планування міського простору.

Цей візит не лише сприяв професійному зростанню наших представників, а й заклав підґрунтя для подальших спільних наукових та освітніх проєктів між ЗУНУ, муніципалітетом Роннебю та шведськими освітніми інституціями. Спільна робота з представниками Тернопільської міської ради та КП «Тернопільводоканал» під час поїздки вкотре довела, що інтеграція зусиль освіти, влади та бізнесу є ключем до створення безпечного майбутнього.