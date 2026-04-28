Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 348,7 випадків на 100 тисяч населення (захворіла 3551 особа).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшилась на 11,7% (3551 випадок проти 3181).

Чисельність дітей серед хворих склала 59,5% (2113 осіб), школярів – 59,4% (1256) від усіх захворілих дітей. Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 16,5%, школярів – на 17,5%.

Госпіталізовано 80 осіб, із них 50 дітей (62,5%). Кількість госпіталізованих збільшилась, у порівнянні з попереднім тижнем, на 40,4% (госпіталізовано 80 проти 57).

За тиждень зареєстрований один випадок захворювання на COVID-19 (дитина).