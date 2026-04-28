Транспортний податок – один із майнових податків, який сплачують лише ті автовласники, які мають у власності автівки преміум-класу. Згідно з чинним законодавством, такими є легкові авто, не старші п’яти років, ринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2026 році це понад 3,2 млн гривень. Ставка транспортного податку фіксована і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

У січні-квітні цього року власники легкових автомобілів преміум-класу області спрямували до місцевих бюджетів понад 1,5 млн грн транспортного податку. Це – на 649 тис. грн, або на 73% більше очікуваних показників.

Із загальної суми юридичні особи перерахували майже 852,1 тис. грн цього податку, а громадяни поповнили місцеві бюджети ще на понад 686,8 тис. гривень.

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком оприлюднений на офіційному сайті Міністерства економіки України. У 2026 році до нього включено 1259 моделей авто, серед яких Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin та інші.