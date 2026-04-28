Неймовірно болюче, довге чекання, молитви… Два з половиною роки надії та сподівання. На жаль, рідні отримали сумну звістку. Роман Пухта загинув у листопаді 2023-го в селі Кринки на Херсонщині. У захисника залишились матір, брат, дружина, син, донька… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Два з половиною роки між небом і землею. Болючі роки молитви, яка не вщухала ні на мить, і надії, що всупереч усім обставинам шепотіла, що його серце десь далеко ще б’ється і чекає повернення до рідного дому.

Від 28 листопада 2023 року житель села Буданів, кулеметник десантно-штурмового відділення 1 батальйону орської піхоти військової частини А2802, матрос ПУХТА Роман Богданович (22.07.1986 р.н.), вважався безвісти зниклим в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. На превеликий жаль за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, братові, дружині, сину, доньці, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Про дату зустрічі та годину похорону повідомимо додатково.

Вічна пам’ять», – написали у Білобожницькій громаді.