У рамках підготовки до нового чемпіонату Тернопільської області з футболу 2026 року на вік-енд, 25-26 квітня, відбулося вісім спарингів, у яких взяли участь всі команди, котрі гратимуть у чемпіонаті області.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Усі спаринги:

1. ФК «Збараж» – ФК «Теребовля» – 7:0 (Володимир Гайковий-3, Святослав Нечай-2, Богдан Вітрук, Михайло Левицький);

2. «Медобори» (Зелене) – ФК «Бучач» – 0:2 (Данило Кандибал, Тарас Ухман);

3. «Шлях» (Байковецька громада) – ФК «Трибухівці» – 1:0 (Іван Рудзевич);

4. «ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (В. Березовиця) – 2:3 (Назарій Локоть, Станіслав Швед – Андрій Капелян, Михайло Дичко-2);

5. «Поділля» (Васильківці) – «Нічлава» (Жилинці-Пилатківці) – 3:0 (Андрій Баліцький-3);

6. «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Нараїв» – 2:2 (Костянтин Рибак, Богдан Романов – Віктор Чорній, Сергій Березівський);

7. «Поділля» (В. Березовиця) – ФК «Борщів» – 0:5 (Василь Мойсак, Олег Співак, Арсен Царюк, Максим Глова-2);

8. ФК «Борщів-2» – «Поділля» (Іване-Пусте) – 8:1 (Назар Марчук-3, Денис Калюжняк-2, Олександр Морочківський-2, Даніїл Марчук – Олександр Мельник).

Аматорський чемпіонат України (14-й тур):

1 «Агрон» (Великогаївська ОТГ) – ФК «Миколаїв» (Львівська обл.) – 3:1 (Тарас Гром’як-3 – Віталій Славецький);

2. «Корміл» (Яворів, Львівська область) – «Дністер» (Заліщики) – 0:1 (Станіслав Бацман).

Чемпіонат Тернопільської області стартує у суботу, 2 травня, у В. Березовиці матчем місцевого «Поділля» та великогаївського «Агрона»

Інші поєдинки 1-го туру вищої ліги відбудуться у неділю, 3 травня:

«ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ)

ФК «Збараж» – «Сокіл» (В. Березовиця)

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Борщів»

ФК «Нараїв» – вихідний

Перша ліга. 1 тур. 3 травня (неділя):

ФК «Борщів-2» – ФК «Теребовля»

ФК «Бучач» – ФК «Трибухівці»

«Медобори» (Зелене) – «Нічлава» (Жилинці-Пилатківці)

«Шлях» (Байковецька громада) – вихідний

Світлина: спільне фото команд ФК «Борщів-2» та «Поділля» (Іване-Пусте).