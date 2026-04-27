Аптечка допомагає не лише, коли виникають проблеми зі здоров’ям. Вона може бути корисною і в побутових справах.

Наприклад, прибрати в помешканні допомагають перекис водню, нашатирний спирт або активованого вугілля, пише Gazeta.ua.

Одним із найкращих засобів, які використовують у побуті, є аспірин.

Він, наприклад, допомагає швидко та надійно позбутися вапняного нальоту. Для цього потрібно розкришити 2-3 таблетки. Після цього потрібно додати води так, щоб утворилася паста. Її слід нанести на проблемні області з вапняним нальотом, трохи зачекати й можна його відтерти.

Аспірин також чудово впорається із жовтими плямами на білому одязі. Потрібно подрібнити кілька таблеток аспірину, змішати з водою та нанести на жовті ділянки на 10-15 хвилин. Після цього від плям не залишиться й сліду.

Окрім того, аспірин є незамінним засобом для сантехніки. Кілька таблеток аспірину потрібно подрібнити до стану порошку й змішати їх з будь-яким мийним засобом. Цей розчин чудово чистить сантехніку.