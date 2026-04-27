«На основі звернення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, наголошуємо на дотриманні правил тиші в умовах воєнного стану», – повідомили у міськраді.

ЗАБОРОНА НА ГУЧНИЙ ТРАНСПОРТ! Експлуатація авто та мототехніки без шумопоглиначів (глушників) на території області заборонена.

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ! Використання бензопил, газонокосарок та інших шумних пристроїв суворо заборонено під час сигналу «Повітряна тривога» та під час дії комендантської години.

Такі звуки дезорієнтують громадян та заважають роботі служб цивільного захисту.

Порушники будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом.